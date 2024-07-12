التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بالشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية اليوم الجمعة، التصريح بدفن طفل لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة أمام كوبري أبو كبيش بطريق الصالحية الجديدة - أبو شلبي بقسم الصالحية الجديدة وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم الصالحية الجديدة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خالد إبراهيم" 14 عاما جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة أمام كوبري أبو كبيش بطريق الصالحية الجديدة - أبو شلبي بقسم الصالحية الجديدة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1357 لسنة 2024 إداري الصالحية الجديدة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.