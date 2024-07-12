محافظ أسوان يتابع تنفيذ خطة الرصف بمدن ومراكز المحافظة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مؤكداً على ضرورة أن يجرى إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كل القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استكمال مسيرة العمل لنهو كل الأعمال المتعلقة بالرصف

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان سنستكمل مسيرة العمل لنهو كل الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.

مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمركزى كوم أمبو وإدفو فقد تم تنفيذ أعمال الرصف بكورنيش النيل بمدينة كوم أمبو، وأيضاً طريق السلايمة / المطافى بإدفو.

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