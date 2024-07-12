"مهندسين الإسكندرية" تفتتح معرض السلع المعمرة بالتقسيط

افتتحت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، معرض السلع المعمرة بالتقسيط للعام 2024 في مقر نادي المهندسين بالإسكندرية.

وأكد الدكتور محمد هشام سعودي أن هذا المعرض يأتي ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها النقابة لتلبية احتياجات مهندسيها وتخفيف العبء عنهم، من خلال توفير السلع المعمرة بأسعار تنافسية وبجودة عالية، مع تسهيلات كبيرة في أنظمة التقسيط.

وأشاد "سعودي" بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية وجميع العاملين في التنظيم والإخراج الناجح للمعرض، مؤكدًا التزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات لمهندسيها وتلبية احتياجاتهم بشكل دائم.

في ختام كلمته، قدم الدكتور محمد هشام سعودي الشكر للشركات المشاركة في المعرض وللشركة المنظمة، وقام بجولة تفقدية للمعرض وتفاعل مع السادة المهندسين لمعرفة آرائهم حول المنتجات المعروضة.