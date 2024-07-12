محافظ القليوبية يفاجئ مستشفى الخصوص ويحيل مديرها للتحقيق

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية، في مدينة الخصوص، وذلك للاطلاع على سير العمل في عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة الأعمال وسرعة إنجازها بالإضافة إلى تفقد عدد من الخدمات للتأكد من انتظام العمل بها.

بدأ محافظ القليوبية الجولة بالمرور على مستشفى الخصوص المركزي للتأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات العلاجية للمرضى، حيث فوجئ المحافظ بتواجد مدير المستشفى فقط وعدم تواجد الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى وعلى الفور وجه المحافظ بتحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

واطلع المحافظ بنفسه على دفتر النوبتجيات للطاقم الإداري والطبي وقام بالتحفظ عليه لعدم المصداقية الإدارية في عملية الحضور والانصراف.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لمدينة الخصوص واستاء من وجود تراكمات القمامة منذ أكثر من أسبوع، موجهًا بإزالتها فوراً خلال ثلاثة أيام، مشيرا أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي وسيتم محاسبة المقصرين وخصم مبالغ مالية كما هو متفق عليه في عقود الشركة المبرمة.

كما وجه "عطية"، بعدم استخدام اللودر في تحميل القمامة من الطريق حفاظاً على البلدورات وطبقة الرصف موجهاً بزيادة عدد صناديق القمامة ومنع تواجد السيارات المكهنة بالشوارع والتي تستخدم في تجميع القمامة.

كما وجه المحافظ بتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل وزيادة عدد العمالة لضمان عدم وجود قمامة بالشوارع والقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة والتي تتسبب في تلوث البيئة وتشويه المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أنفاق الرشاح والأمير والسقيلي وعثمان، وشدد على أهمية هذه الأنفاق في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المدينة، مشيرًا أنه جاري عمل دراسة لتطوير ورفع كفاءة أنفاق مدينة الخصوص خلال شهرين قبل موسم الشتاء عن طريق رصفها ببلاط الانترلوك وعمل شبكة صرف مياه وربطها على الشبكة العامة و إنارة ودهان الأنفاق من الداخل والتنسيق مع الأمن لعمل خدمات أمنية بتلك الأنفاق.

وخلال جولته تفقد محافظ القليوبية المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الموحد بمدينة الخصوص والذي جرى توفير مكان له بمجلس مدينة للخصوص كان مستخدم كمخزن حيث تم تطويره وتحويله لمركز للخدمات وتم ربطه إلكترونياً بشبكة المعلومات وبرنامج تراخيص المحال العامة المصمم بمعرفة وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المحلية، بعد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الإقتصاد الرسمي للدولة، ويستقبل المركز طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، والمركز مزود بعدد 8 شبابيك لخدمة المواطنين في مجالات استقبال رخص المحلات، والتراخيص المرتبطة بها (الإعلانات، الإشغالات، البيئة، مشروعك).

ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المعاملات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك من خلال دمج جميع الخدمات في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

ويتضمن المركز الجديد جميع الخدمات المتعلقة بتراخيص المحال، مثل استخراج تراخيص جديدة وتجديد تراخيص قائمة وتعديل تراخيص ونقل تراخيص وإصدار شهادات صلاحية، كما يضم المركز الجديد صالة انتظار مريحة، ونظامًا إلكترونياً لتقديم الخدمات، وفريقاً من الموظفين المدربين على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وخلال جولة تفقد المحافظ المكان المقترح لإنشاء محطة مترو الأنفاق على ترعة الإسماعيلية، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن المشروع حول الدراسات التي تم إجراؤها لاختيار الموقع الأمثل للمحطة.

وأكد المحافظ على أهمية هذا المشروع في تحسين منظومة النقل العام في المحافظة، وشدد على ضرورة البدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وتفقد المحافظ المكان المخصص لمحطة المحولات الخاصة بالأتوبيس الترددي في مدينة الخصوص، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن سير العمل في المحطة.

وأكد المحافظ على ضرورة البدء في إنشاء المحولات بشكل دوري، وشدد على أهمية توفير خدمة نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

وتفقد المحافظ نقطة إسعاف جرة إنشاؤها من قبل المحافظة على طريق ترعة الاسماعيلية ومحور الشركات وتم تجهيزها إدارياً وتزويدها بالمكاتب وتم مخاطبة هيئة الإسعاف لتسكينها لخدمة محور الخصوص ومحور شركات البترول.

وزار محافظ القليوبية محطتين للمياه المرشحة (2) و(3) بالخصوص جرى الانتهاء منهم وبعد التنسيقات اللازمة مع الجهاز التنفيذي جرى توفير محولات كهرباء للمحطة وسيتم تشغيلهما وإدخالهما الخدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين خدمات توصيل المياه النظيفة والآمنة لجميع المواطنين.

وجرى تجهيز المحطتين بأحدث التقنيات لضمان جودة المياه ومعالجتها وفق أعلى المعايير الدولية. وتبلغ سعة كل محطة 60 ألف متر مكعب في اليوم، مما يعني زيادة كبيرة في كمية المياه المتاحة لسكان المدينة.

وفي ختام الجولة، تفقد عطية كوبري الأميرية والذي يربط بين محافظة القاهرة والقليوبية من ميدان السواح إلى مسطرد والشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث سيتم رفع كفاءته وتطويره من أعلى وأسفل الكوبري بتكلفة 80 مليون جنيه والذى تنفذه شركة المقاولون العرب وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية وقد وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات والبدء فى تنفيذ الأعمال خلال الأسبوع المقبل لتيسير الحركة المرورية، وأكد السيد المحافظ على التزام المحافظة بتنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع الأعمال.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير مدينة الخصوص وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في جميع أنحاء المحافظة.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والنائب حسن عمر عضو مجلس النواب والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية.

جولة المحافظ

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