بأسلوب التسلق وكسر الباب.. تفاصيل سقوط لص المساكن في أطفيح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على لص لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب في منطقة أطفيح.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أطفيح من ضبط عامل ، مقيم بنطاق المركز، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الباب" بإستخدام مركبة "تروسيكل" ملكه "بدون لوحات معدنية" متخذاً من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وإعترف بإرتكاب واقعتين سرقة..

وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيىء النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة المركز) ، أمكن ضبطه والمسروقات، وتولت النيابة التحقيق.