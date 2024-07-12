نقيب المهندسين بالقليوبية: التدريب يسهم في تعزيز التطور الشخصي والمهني

أكد المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، على أهمية كبيرة تولي مجلس النقابة للتدريب وتقديم دورات بأسعار منافسة، بهدف تجهيز المهندسين بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، جاء هذا خلال افتتاحه المركز العلمي للتدريب الهندسي بمقر النقابة في بنها، بعد تجديده وتحديثه بأحدث الأجهزة والتجهيزات.

وأشار "مجاهد" إلى أن التدريب يعد جزءاً أساسياً من حياة المهندسين، حيث يزيد من قدرتهم التنافسية ويمنحهم المهارات المطلوبة، مما يسهم في تعزيز التطور الشخصي والمهني.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت النقابة خلال الافتتاح عن توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة متخصصة في التدريب والدعم الفني للبرامج الهندسية المعتمدة، حيث ستتيح الشراكة خصمًا يصل إلى 60 ‎%‎ على جميع الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من البرامج الهندسية لرفع الكفاءة المهنية والهندسية للمهندسين.

وفي ختام الحدث، أعرب المهندس تامر رمضان، الأمين العام للنقابة، عن شكره وإشادته بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المشاركة في نجاح المركز العلمي للتدريب الهندسي، مؤكدًا على أهمية التعاون البناء والهادف لتقديم خدمات متميزة للمهندسين في القليوبية.