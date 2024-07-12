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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يأمر بإزالة فورية لتعدٍ في حي العقاد استجابة لاستغاثة مواطن

إزالة فورية لحالة
إزالة فورية لحالة تعدي بحي العقاد بأسوان
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فى استجابة سريعة لنبض وشكاوى الشارع الأسوانى من التعديات، وخاصة فى أيام العطلات الرسمية، أمر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان سيد مدنى بقيادة حملة للإزالة الفورية لإحدى حالات التعدى خلف مدرسة مكاوى يعقوب للغات بمنطقة حى العقاد وذلك بعد أن تلقى المحافظ شكوى أحد المواطنين، والتى يستغيث فيها من شروع أحد الأشخاص فى القيام بالبناء والتعدى على أراضى أملاك الدولة فجر اليوم الجمعة، وإحداث ضوضاء شديدة لمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقومون بتشوين كميات كبيرة من الطوب الأبيض والرمال .

وتنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل كمال فقد قامت الوحدة المحلية على الفور بإزالة حالة التعدى بالكامل ، مع رفع التشوينات والمواد المستخدمة فى البناء، والتحفظ عليها .

وقد أكد محافظ أسوان على أنه لن يكون هناك أى تهاون أو سماح من المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية لمواجهة أى حالات تعدٍ أولاً بأول .

الضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على أراضى أملاك الدولة 

مشدداً على أنه سيجرى الضرب بيد من حديد للقضاء على ظاهرة التعديات  وتكثيف جهود كل الأجهزة المعاونة بالنزول الميدانى فى الشارع لرصد أى حالات تعدٍ لسرعة الإزالة الفورية لها فى المهد للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه .

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