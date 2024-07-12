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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دمار واسع بالعيادات والمستشفيات في حي «الرمال» وسط غزة

فلسطين
فلسطين
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كشفت فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّ دمارا واسعا طال العيادات والمستشفيات في حي الرمال وسط مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي، موضحا ان معظم المباني بمنطقة الصناعة احترقت بالكامل بسبب إشعال الاحتلال الإسرائيلي النيران في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت القاهرة الإخبارية إلى جهود الطواقم الإغاثية في انتشال أعداد كبيرة من الضحايا بمدينة غزة، «الاحتلال الإسرائيلي خلف دماراً واسعاً بمنطقة الصناعة».

واستطردت: «الطواقم الإغاثية دخلت مناطق الصناعة والجامعات وحي الرمال بعد تراجع آليات الاحتلال وإعادة تموضعها في حي تل الهوى بمدينة غزة».

وألقت الضوء على قيام قوات الاحتلال بقصف عنيف على المناطق الشمالية لمخيم «النصيرات» وسط القطاع.

غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجامعات العيادات والمستشفيات