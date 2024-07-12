الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بتعيين مناطق كوارث خاصة بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار

أصدر الرئيس الكورى الجنوبى "يون سيوك-يول" تعليمات للحكومة اليوم /الجمعة/ بالنظر في تحديد المناطق التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا كمناطق كوارث خاصة، حسبما ذكر مكتبه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن "يون" أصدر هذه التعليمات أثناء عودته من واشنطن، حيث حضر قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وقال "يون" إن الحكومة يجب أن تراجع تدابير الدعم الفعالة للمناطق المتضررة من الأمطار.

وقد أغرقت السيول العنيفة البلاد هذا الأسبوع، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل ونزوح الآلاف من بيوتهم، خاصة في المناطق الجنوبية.

ونُقل عن "يون" قوله "بما أنه يُتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة الأسبوع المقبل وما بعده، يُرجى بذل كل الجهود للاستعداد مسبقا أيضا".

وأضاف أنه عند تصنيف منطقة ما كمنطقة كوارث خاصة تصبح المنطقة مؤهلة للحصول على الدعم المالي من الحكومة لأعمال إعادة الإعمار وتقديم نفقات الإغاثة للضحايا وغيرها من المزايا.

