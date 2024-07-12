بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر، فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي أصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية"، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة.

-مميزات مدرسة السويدي:

*تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي.

*سنوات الدراسة بمدرسة السويدي 3 سنوات.

*يوجد 2 من التخصصات الكهرباء والميكانيكا.

*المنهج الدراسي هو "العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي".

*الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

*التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

*تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

*توفير الزي المدرسي.

*توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.



-شروط التقديم :

*أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

*يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.

*لا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.



-طريقة التقديم:

*قالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

*اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.