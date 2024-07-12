البلشي: الشركة المتحدة لها دور في تحسين قيمة الجوائز وتقديم دعم مستمر

قدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل مهمة حول حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، حيث أشار إلى أهمية هذا الحدث بالنسبة للنقابة.

وذكر أن البداية كانت بتحرير الجائزة وجعلها مستقلة من خلال مجلس أمناء مستقل عن مجلس نقابة الصحفيين. ثم تم طرح الجائزة لعامين متتاليين، حيث شهدت مشاركة كبيرة من الصحفيين.

بعد إعلان النتائج، حرص المجلس على توفير رعاية كاملة للحفل، وتولت الشركة المتحدة رعاية الحدث بشكل عام، وذلك بعد أن قدم رئيس مجلس الوزراء دعمه له.

وأشار البلشي إلى دور الشركة المتحدة في تحسين قيمة الجوائز وتقديم دعم مستمر، حتى تماثلت إحدى الزميلات الصحفيات للشفاء بفضل دعمهم الشامل.

نقابة الصحفيين عبرت عن شكرها وامتنانها للشركة المتحدة على جهودها ودعمها اللازم لتحقيق النجاح والرقي بحفل جوائز الصحافة المصرية إلى أبهى صوره.