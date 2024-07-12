جنة عليوة تكشف كواليس واقعة إصابتها بسباق الدراجات بسبب شهد سعيد

كشفت جنة عليوة، لاعبة المنتخب الوطني للدراجات، كواليس الحادث الذي تعرضت له على يد اللاعبة شهد سعيد، والذي كان محل استياء كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذكرت أنها شاركت مع اللاعبة شهد سعيد في سبق جمهورية بمحافظة السويس، وكانت قد أوشكت على الفوز ووصلت بالفعل إلى خط النهاية.

وأضافت جنة عليوة، خلال حوارها على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها لم تدرك أن اللاعبة شهد سعيد تأتي خلفها، « مكنتش مركزة إن شهد ورايا وفجأة لاقيت حد بيمسكني من دراعي على الأرض»، مؤكدة في الوقت ذاته أن ما بدر من زميلتها كان أمرا متعمدا، فسقوطها على الأرض كان متعمدا ولم يكن اختلال في التوازن، ولم تتلق أي اعتذار رغم معرفة الجميع بالواقعة.

وعن تداعيات الحادث عليها، أكدت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات، جنة عليوة، أن الحادث تسبب لها في كسر في الترقوة أدى لتركيب شريحة و7 مسامير وكدمات في الجمجمة وجروح في جسدها، وتعرضت لفقدان في الذاكرة لفترة كبيرة، وبعدها عملت تأهيل وعلاج طبيعي، مشيرة إلى وجود مشاحنة من قبلها مع شهد سعيد بسبب فوزهم على فريقها في سباقى اليوم السابق.