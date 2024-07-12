شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن وصول نسبة الإشغال في عدد من شواطئ الكورنيش اليوم إلى 100%.

وأضاف بيان الإدارة المركزية اليوم، أن قبل العاشرة صباحًا أعلنت شواطى بحري المميز والمندرة العام نسب اشغال 100%، بينما اعلنت شواطى البوريفاج واسكندر والسلسلة إن نسب الاشغال 90%.

وكان قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفعيل الحجز الإلكترونى لشواطئ الإسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg والذى يتيح للحاجزين الجلوس على أول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول الى الشاطئ قبل العاشرة صباحا.

أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف، على أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية ، مع استخدام " الجيت سيكى" كوسيلة انقاذ سريعة على الشواطئ .

وتستعد محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم المصيف والاقبال على الشواطئ فى الموجة الحارة ، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.