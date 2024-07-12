"ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.. وخبراء: ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس

موجة حارة شديدة تشهدها البلاد اليوم الجمعة، ضمن سلسلة من الموجات الحارة التي شهدتها مصر على مدار الأشهر الماضية، حيث يتوقع أن يسود طقس حار على معظم محافظات الجمهورية، وتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وقالت "الأرصاد" في توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، إن اليوم سيشهد ذروة الموجة الحارة التي تؤثر بشكل كبير على حرارة الطقس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومع ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس، حيث تؤثر نسب الرطوبة بشكل واضح على الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد.

الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم

وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو ذروة الموجة الحارة التي تتأثر بها مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، وما يزيد من الاحساس بالطقس الحار هو ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت "غانم" أن السبب وراء الارتفاع المستمر وموجات الحر مع بداية فصل الصيف هو تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، نتيجة لقدوم موجات من الكتل الهوائية الصحراوية، والتي تتسبب بشكل مباشر في ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك ارتفاع معدلات الرطوبة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابعت خبيرة الأرصاد: "الموجة الحارة تؤثر بشكل كبير على معظم أقاليم ومحافظات الجمهورية، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزيد درجة الحرارة المحسوسة لنحو 3 أو 4 درجات عن الحرارة العادية".

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، إن تكرار الموجات الحارة والتي شهدناها في فصل الربيع وتستمر طوال فصل الصيف نتيجة لاستمرار تأثرنا بظاهرة "النينو".

وأوضح "شعلة" أن ظاهرة النينو هي إحدى الظواهر المصاحبة للتغيرات المناخية، والتي من شأنها رفع درجة حرارة البحر بمعدل يصل إلى 1.6% الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة في الجو".

وتابع: "يجب العمل على الحد من التصرفات البشرية التي تزيد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتتسبب في مثل هذه الظواهر، مثل ظاهرة النينيو والاحتباس الحراري، وغيرها من الظواهر، وذلك من خلال العمل على الحد من تلوث البيئة، وبخاصة تلوث الهواء، والحد من الانبعاثات الكربونية من المصانع والسيارات وغيرها".