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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية: ندرس نقل مواقف الأقاليم لمكان واحد ببنها

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المواطن بالقليوبية من حقه السير آمنًا في شارع خال من العشوائية والباعة الجائلين، مشيرًا أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير أماكن حضارية بديلة لجميع الباعة الجائلين بالتنسيق مع الإدارات المعنية من المرافق والمرور والإشغالات بمجالس المدن للعمل على خلق بيئة نظيفة للمواطنين والذين نعمل جميعا من أجلهم ولخدمتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ بمنطقة كباري الرياح التوفيقي وعزبة السوق يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، لمتابعة عملية تسكين الباعة الجائلين في مكان جرى تحديده أسفل كوبري الرياح التوفيقي بالمنشية أمام السجن القديم بعد ما جرى الاتفاق مع الباعة على نقلهم إلى المكان الجديد والتنسيق مع إدارة المرور لنقل مواقف أقاليم مركز مدينة بنها  بالقرب من السوق الجديد لضمان استمرار الباعة في أماكنهم.

ومن جانبه أكد "عطية"، أنه لن يجرى السماح لأي بائع أن يفترش بضاعته على الأرصفة بالشوارع أو على الكباري الحديدية بالمنطقة مرة أخرى حيث يتسبب ذلك في عرقلة الحركة المرورية والتي تصل إلى حد الشلل في ساعات الذروة، مشيرًا أن المواطن من حقه السير في شارع ممهد وآمن وهذا ما يجب علينا جميعًا التكاتف من أجل تحقيقه.

جولة محافظ القليوبية

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المهندس أيمن عطية الرياح التوفيقي محافظ القليوبية مدينة بنها باعة الجائلين