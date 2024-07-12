محافظ الخليل: المستوطنون يتحكمون بمجريات الأمور بالضفة الغربية

قال خالد دودين، محافظ الخليل، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 10 منازل بإحدى قرى الجنوب في ليلة واحدة والمستوطنون اعتدوا على خيام المواطنين، موضحا أن المستوطنين هم من يتحكمون في مجريات الأمور بالضفة الغربية تحت حراسة جيش الاحتلال.

وأضاف محافظ الخليل في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن 1700 عائلة فلسطينية بالمنطقة المغلقة اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الاحتلال ينفذ مخططاته كافة بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وهدم المباني وسرقة مقدرات المياه.

وأوضح محافظ الخليل أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد بالضفة الغربية على حافة الانهيار بسبب إجراءات الاحتلال والعقوبات الجماعية، متابعا “نحاول بكل الطرق حماية المواطنين في مناطق الاشتباكات ونحن بحاجة إلى دعم الجبهة الفلسطينية لمواجهة جرائم الاحتلال”.

وأشار إلى أنه يجرى التواصل مع الأطراف الدولية كافة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، متابعا أنه يستهدف تغيير معالم الحرم الإبراهيمي ويحاول بشكل يومي منع الأذان.

