تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء بالتجمعين الأول والثالث بالقاهرة الجديدة

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه جرى شن حملات أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة عدة مخالفات بناء بالتجمعين الأول والثالث، موضحاً أن لجنة الإزالات بالتجمع الأول قامت بتنفيذ قرار إزالة جميع أعمال المبانى المخالفة لرخصة البناء للقطعة رقم ١/١أ بجمعية النخيل، بجانب إزالة شدة خشبية لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح أثناء المرور بالقطعة رقم 73/٣أ بجمعية النخيل، والمبنى عبارة عن هيكل خرساني، وجارٍ استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية واتخاذ اللازم .

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه جرى تنفيذ إزالة فورية بالمجمع السكنى (جمعية النخيل) بالقطعة رقم ٢٥ رمز القطعة٦ ١/١ب والقطعة رقم ٤٦ رمز القطعة ٢/ ١ب بالتجمع الأول، والمتمثلة في إزالة السقف المخالف، وتم التحفظ على ٢ مضخة خرسانة و ٢ خلاطة أثناء صب الخرسانة بالكامل، وجارٍ استكمال إزالة باقى القطع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف "الغيطي" أن لجنة الإزالات بالتجمع الثالث قامت بتنفيذ قرار إزالة دور مخالف بالقطعة رقم ١٢٢ مربع ٤ امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث وجرى اتخاذ كافة الاجراءات.

وفي السياق نفسه وبالمتابعة المستمرة، قامت إدارتا التنمية والأمن بجهاز القاهرة الجديدة تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، بمواصلة الجهود والمتابعة للتصدى ومنع كافة المخالفات بالمدينة، حيث تم إيقاف أعمال هدم بدون تراخيص للقطعة ١٣٤ المنطقة السادسة بالحى الثانى بالتجمع الخامس، والمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على كافة المعدات المستخدمة فى الهدم.

وطالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سكان المدينة وأصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالاشتراطات البنائية وشروط التخصيص، لتجنب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرض للمساءلة القانونية.