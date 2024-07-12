احذر من تنميل القدمين.. علامة إنذار للإصابة بأمراض خطيرة

يتعرض بعض الأشخاص لنقص في الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، والتي تؤدي إلى الشعور بتنميل القدمين، لذلك عليك بالاهتمام والحذر مما يتعرض له الجسم من مخاطر صحية ، وفي هذا التصريح يوضح الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة والكبد عن أسباب وعلاج الإصابة بتنميل القدمين، وما يتعرض له الشخص من عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، مما يشير بأن هناك علامة إنذار لنقص تلك المعادن ويجب عمل بعض الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على نسبهم في الجسم .

وأضاف عز العرب، أن بعض المعادن والفيتامينات التي تعرضك لتنميل القدمين في حالة تعرض الجسم لنقصها، ومنها:

-فيتامين ب

نتيجة انخفاض مستوى الفيتامين بالجسم ، يتعرض بعض الأطراف للإصابة بتنميل وأبرزها القدمين، كما أن قلة عدد كرات الدم الحمراء يسبب نقص في عدم وصول الأكسجين ، كما يسبب أيضا تساقط الشعر، والتهاب الجلد .

- فيتامين هـ

يتعرض الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي أو الأمراض التي تؤثر على امتصاص الدهون، أو الاضطرابات الوراثية، من أسباب التعرض لنقص نسبة فيتامين هـ بالجسم، مما يسبب بحدوث تنميل شديد في القدمين والذراعين، وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

- الكالسيوم

نقص الكالسيوم وفيتامين د بالجسم يؤدى إلى تنميل حول الفم والتشنجات وزيادة ضربات القلب، بالإضافة في تنميل في الذراعين والقدمين ، ويرجع قصور نشاط الغدة الدرقية، وحدوث مشاكل في الكلي ، ونقص نسب الماغنسيوم والفوسفات بالجسم .

