الرئيس الأمريكي: لن أتحدث إلى بوتين ما لم يكن مستعدا لتغيير سلوكه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إنه لن يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما لم يغير الأخير من سلوكه.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في واشنطن "أنا لست مستعدا للحديث إلى بوتين ما لم يكن بوتين مستعدا لتغيير سلوكه".

جاء ذلك في رد لبايدن، 81 عاما، على سؤال بشأن لياقته العقلية وما إذا كان سيظل قادرا على "التعامل" مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج بعد ثلاث سنوات من الآن.

وقال بايدن: "أنا أتعامل مع شي حاليا وأنا على اتصال مباشر معه، ليس لدي سبب وجيه للتحدث مع بوتين في الوقت الراهن ليس هناك الكثير يكشف عن استعداده لتقبل أي تغيير في سلوكه".

