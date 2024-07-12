حزب الخضر يدافع عن خطط نشر أسلحة أمريكية بألمانيا

دافع حزب الخضر عن خطط نشر أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أجنيسكا بروجر، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، إنها متفهمة أن ذلك أثار لدى الكثير من المواطنين خواطر تتعلق بالحرب الباردة، موضحة في المقابل أن هذه التدابير لا تشكل مساهمة في سباق التسلح، بل تخدم أغراضا دفاعية.

وأوضحت بروجر أنه في ثمانينيات القرن الماضي كانت كتلتان قويتان تواجهان بعضهما البعض، ولم تكن أي منهما ترغب في الوصول إلى أقصى قدر من التصعيد، مشيرة في المقابل إلى أنه رغم ذلك كانت هناك العديد من المواقف الخطيرة في ذلك الوقت.

وذكرت بروجر أن روسيا اليوم أصبحت معتدٍ وحشي ينتهك القانون الدولي، وتتحول إلى اقتصاد الحرب، وتخوض حربا وحشية ضد أوكرانيا، وبالتالي فإن خطة نشر أسلحة أمريكية في ألمانيا تتعلق بالتضافر والحماية، وليس العدوان.

وعلى هامش قمة الناتو في واشنطن أٌعلن أنه اعتبارا من عام 2026 تعتزم الولايات المتحدة نشر أنظمة أسلحة في ألمانيا مجددا تصل مداها إلى مسافات بعيدة مثل روسيا.

وستشمل هذه الأنظمة صواريخ كروز من طراز "توماهوك"، التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، والتي يمكن تزويدها تقنيا أيضا بأسلحة نووية، بالإضافة إلى صواريخ "إس إم-6" المضادة للطائرات وأسلحة متطورة حديثة تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأعربت روسيا والصين عن الغضب إزاء هذا الإعلان.