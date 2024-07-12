قفز في المنور.. طلب التحريات في العثور على جثة فرد أمن أسفل عقار بالمهندسين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة فرد أمن بمنور عقار بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وكلفت بانتداب الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

جثة في المنور

كشفت التحريات أن الشخص المتوفي والذى يعمل فرد أمن ويبلغ من العمر قرابة الـ40 سنة، يرجح أن يكون هو من أقدم على إلقاء نفسه من الطابق الخامس إلى منور العقار الذي عثرت فيه على جثته.

العثور على جثة بعقار

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالعقار رقم 41 بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وعلى الفور انتقلت وحدة من رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مفتش الصحة إلى محل البلاغ، تبين بالفحص أن الجثة لفرد أمن معين لتأمين العقار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.