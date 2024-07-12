مسئولو مجلس الوزراء يتابعون سير العمل بمشروعات ملوي الجديدة

الجمعة 12/يوليو/2024 - 12:12 م

استقبل المهندس وليد عبد الرحمن حجاجى، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوي الجديدتين، بمقر الجهاز، الدكتور مهندس خالد السيد، والدكتور مهندس محمد عادل، مسئولي المتابعة من مجلس الوزراء للمشروعات القومية بالمدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الزيارة، قدم المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، شرحا تفصيليا للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، من حيث نسبة التنفيذ والبرامج الزمنية لكل مشروع، والمواصفات الفنية للمشروعات، وغير ذلك.

وعقب ذلك توجه رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومسئولو المتابعة بمجلس الوزراء، لتفقد مشروع عمارات جنة بعدد 32 عمارة، للوقوف على نسبة التنفيذ وموعد جاهزية الوحدات للتسليم.

كما جرى المرور على عمارات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين “، لمتابعة نسبة تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات.

كما جرى المرور على منطقة خدمات المرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، والتي تضم مدرسة تعليم أساسي بعدد 42 فصلا وحضانة، ووحدة صحية ومولا تجاريا.

واختتمت الجولة بالمرور علي تنفيذ مشروع المرافق من “طرق - ومياه- وصرف صحي” لمنطقة قطع الأراضي المتميزة التي يجرى تسليمها للمواطنين.