الشرطة الأسترالية تعتقل اثنين بتهمة التجسس لصالح روسيا

قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على مواطنين أستراليين اثنين، متهمين بالتجسس لصالح روسيا.

وذكرت الشرطة الأسترالية في بيان أن الزوجين، المولودين في روسيا/40 عاما/ و/62 عاما/، متهمان "بالحصول على مواد تتعلق بقوات الدفاع الأسترالية" بقصد تسريبها إلى السلطات الروسية.

وأضافت الشرطة أن المرأة/ 40 عاما/، هي جندية في الجيش الأسترالي.

وتابعت الشرطة أنه تم القبض على الزوجين، في منزلهما في إحدى ضواحي بريزبن أمس الخميس.

وذكر البيان أنه تم توجيه اتهامات لكل منهما "بالإعداد لجريمة تجسس، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن، لمدة 15 عاما".

وتردد أن المرأة، سافرت سرا إلى روسيا أثناء إجازتها من الجيش ومن هناك، أعطت تعليمات لزوجها "حول كيفية تسجيل الدخول على حساب عملها الرسمي، وأرشدته للوصول إلى معلومات خاصة لإرسالها بشكل مباشر إلى حساب بريدها الالكتروني الخاص، أثناء تواجدها في روسيا".