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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يزور المنيا لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه المنظومة

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ المنيا
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وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الجمعة، مقر ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في مستهل سلسلة جولات بمحافظات الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم على أرض الواقع.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وقيادات الوزارة  وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس للوقوف علي طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.

الدكتور محمد عبد اللطيف التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا