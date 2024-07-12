وزير العمل يشهد ندوة لرفع كفاءة فريق "الإخلاء والطوارئ" للتعامل مع الأزمات والكوارث

شهد محمد جبران، وزير العمل، ندوة توعوية بشأن رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، حيث أكد الوزير على أهمية هذه الندوة في التوعية والإرشاد.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وانعقدت الندوة، اليوم الجمعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوعية فريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة 40 مشاركا، على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.

والندوة نظمتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة أمال عبد الموجود ، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ،بالتعاون الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة غادة عوض، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبحضور عدد من المستشارين وقيادات "الوزارة".

وتضمنت الندوة، محاضرات علمية، وعروض تقديمية، قدمها نهاد عبد المعطى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس محمود أبو بيه باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وتناولت شرح ،مخارج الهروب أثناء الطوارئ و الكوارث، وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وتضمن البرنامج أيضاً تعليمات السلامة والصحة المهنية فى حالة الطوارئ، و الأزمات، قدمها المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي.

كما جرى الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى أزمة طارئة ،وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل كافة إدارات الوزارة.

وجدير بالذكر أن من مهام إدارة الأزمات فى أثناء الأزمة" المواجهة والاحتواء"، وإعداد الخطط الخاصة بمواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة، واعتمادها من قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الإفتراضية على مختلف أنواع الكوارث ،والتدريب الميدانى عليها ، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء ، والتواصل مع الجهات المعنية "مركز الأزمات بوزارة الدفاع - قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء" ، وإعداد فريق عمل تطوعى من العاملين بالديوان العام، وذلك لمواجهة الأزمات ، ومتابعة تنفيذ خطة وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته ، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتوعية، وللتعامل مع الأزمات.

FB_IMG_1720771907699

FB_IMG_1720771905470

FB_IMG_1720771903328

FB_IMG_1720771901221

FB_IMG_1720771899057

FB_IMG_1720771897012