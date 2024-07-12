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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في حريق شقة بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في حريق شقة سكنية بعقار بمنطقة القومية بإمبابة، وكلفت المعمل الجنائي برفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحريق شقة سكنية داخل عقار بمنطقة القومية.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 12 طابقا بشارع محروس مما أسفر عن سقوط 5 حالات اختناق.

تم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج وتمكن رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدخان حريق شقة إمبابة