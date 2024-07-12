تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع استعدادا لمواجهة بيراميدز

استقر مارسيل كولر مدرب الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الدوري المصري والذي يقام في التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني "عمر كمال"

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر "أحمد عبد القادر"

وتعد مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج.

وحقق بيراميدز 14 انتصار تواليًا في الدوري المصري، ليقترب أكثر فأكثر من تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في مسيرته، بعد أن ابتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن حامل اللقب الأهلي، الذي لعب 4 مباريات أقل من منافسه.

وحقق الأهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.