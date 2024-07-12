انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى الفجيرة بالإمارات

أعلنت شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، انطلاق أولى رحلات الشركة إلى إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى ضرورة التوسع داخل القارة الآسيوية والوصول إلى أكبر الأسواق العالمية وجذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران عدد رحلتين أسبوعيا إلى إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة وذلك يومي الأحد والخميس.

وأشارت مصر للطيران إلى أن الشركة أنها سيرت خلال هذا الأسبوع رحلات جديدة إلى كل من مدينتي براج التشيكية وزيورخ السويسرية وذلك في إطار خطة الشركة التوسعية في الوصول لأكثر من مدينة أوروبية، كما سيرت أيضا رحلات إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان في إطار خطة الشركة التوسعية لزيادة رحلاتها داخل القارة الإفريقية.