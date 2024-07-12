رئيس الغزل والنسيج بـ"المهندسين": ندوات الشعبة تهدف إلى إنقاذ الصناعات النسيجية

قال الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن الندوة التي عقدتها شعبة الغزل والنسيج قبل أسبوعين حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث بدأت هيئة الاستثمار في دراسة تخصيص منطقة حرة لصناعات الغزل والنسيج والصناعات المكملة، مؤكداً أن هذه الندوة جزء من سلسلة ندوات تهدف إلى إنقاذ الصناعات النسيجية، التي بدأت منذ عام 2016، حيث تم عقد موائد حوارية لرصد المشاكل التي تواجه هذه الصناعة واقتراح الحلول المناسبة.

وأضاف انه جرى تقديم توصيات متعددة منذ عام 2016، وجرى تنفيذ بعضها، بالإضافة إلى استمرار العمل على جمع وتوثيق الحلول الواقعية. الندوات شملت مشاركة خبراء الصناعة، الجامعات، الجهات البحثية، والجهات الحكومية المعنية، مما أسهم في وضع خطة عمل تهدف إلى تأهيل وتطوير صناعات الغزل والنسيج في مصر.

حماد أشار أيضًا إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية من التحديات المختلفة، مثل المنافسة غير الشريفة والممارسات الاحتكارية في سوق الغزل والنسيج المصري. كما دعا إلى وجود مسئولية حكومية كبيرة لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق النجاحات.

أخيرًا، أكد حماد على أهمية وجود "براند" مصري قوي في منتجات الغزل والنسيج، خاصة مع سمعة القطن المصري العالمية المتميزة.