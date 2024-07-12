قرارت عاجلة في احتراق سيارة نقل وتفحم سائقها بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول احتراق سيارة نقل ثقيل بنفق الوادي أعلى طريق الجيش بنطاق محافظة الجيزة، وصرحت بدفن جثة سائق السيارة عقب إجراء المعاينة التصويرية، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لفحص السيارة ومعرفة سبب احتراقها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تفحم السائق والسيارة

وأفادت التحريات أن سائق السيارة النقل اشتعلت فيه النيران وامتدت إلى باقي السيارة، مما أدى إلى وفاته متأثرا بالإصابة.

حريق سيارة نقل وتفحم سائقها

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أعلى طريق الجيش.

ومن فورها أخطرت الإدارة العامة للحماية المدنية ، التي دفعت بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص المبدئي اشتعال سيارة نقل ثقيل قبل نفق الودي، ما أسفر عن تفحم جثة السائق، وتحرر محضر بالواقعة.