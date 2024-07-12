الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد الرسل 2024 عيد القديسين بطرس وبولس الرسول"، وذلك بعد صوم بدأ في يونيو الماضي واستمر حتى اليوم الجمعة.

وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس عيد الرسل 2024 بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة، وتذكر الروايات التاريخية أن القديس بطرس قتل "مصلوبًا" حوالى العام 64 للميلاد على تلّة Vaticanus وهى إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنها جاء اسم الفاتيكان، حيث بُنيت الكنيسة على اسمه "القديس بطرس"، فى حين استشهد القديس بولس بقطع رأسه فى العام 67 فى المنطقة التى تسمى الينابيع الثلاثة خارج أسوار المدينة.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة الأرثوذكسية، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت، وكان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل، و يستمر حتى 12 يوليو، وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.