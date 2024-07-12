الدفاع المدني الفلسطيني: قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من حي الشجاعية بغزة

أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من حي الشجاعية بغزة وخلفت دمارا هائلا والمنطقة لا تصلح للحياة، موضحا أن هناك انتشارا لآليات الاحتلال في شمال منطقة الصناعة بمدينة غزة والقذائف تتساقط على المواطنين.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مستشفى "أصدقاء المريض" خرج عن الخدمة لتواجد جيش الاحتلال بمحيطه.

وتابع الدفاع المدني الفلسطيني، “ننصح سكان منطقتي الرمال والصبرة بأخذ أقصى تدابير السلامة والوقاية بسبب سقوط قذائف المدفعية من منطقة نتساريم والخط الشرقي”.