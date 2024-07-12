الدفاع المدني: 60 شهيدا حتى اللحظة في تل الهوى والصناعة بمدينة غزة

أكد متحدث الدفاع المدني بغزة، أن قوات الاحتلال انسحبت بعد عملية عسكرية دامت 7 أيام في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، موضحا أن هناك نحو 60 شهيدا حتى اللحظة في منطقة تل الهوى والصناعة بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال استهدف عدة منازل في مدينة غزة ولا يزال عدد من الشهداء والمصابين تحت الأنقاض، متابعا “بلغتنا مناشدات من المواطنين المحاصرين في المنازل التي استهدفها الاحتلال بمدينة غزة”.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال قصف أجزاء من مستشفى "أصدقاء المريض" بالقرب من منطقة الصناعة ولحقت به أضرار كبيرة، لافتا إلى أن الاحتلال دمر الطرقات والمباني ونسف مربعات سكنية كاملة بمنطقة تل الهوى.