أستاذ مناهج: بوصلة الرئيس السيسي هي بناء إنسان جديد للجمهورية الجديدة

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن المناهج الدراسية وجدت لتتطور، لم تظهر لتبقى كما هي، لكن تتطور نتيجة لعوامل كثيرة، أهمها التغيرات العالمية والتغيرات الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلًا عن الارتباط بسوق العمل المتغيرة دائمًا.

وأضاف شحاتة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بوصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بناء إنسان جديد للجمهورية الجديدة، معقبًا: "هذا الإنسان يستطيع أن يفكر ويبدي رأيه، ويفسر ويعلم ويناقش".

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التعليم الجامعي تم تطويره، حيث تم إنشاء الجامعات الأهلية، وهي جامعات عالمية على أرض مصرية، بها برامج عالمية وتدريب في المؤسسات والشركات الخدمية والإنتاجية، فضلًا عن إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأجنبية، والتي تهدف للارتباط بسوق العمل والارتقاء به.