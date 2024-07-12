حبس شقيقين متهمين بقتل اثنين في البحيرة

قرر المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور، اليوم الجمعة، حبس شقيقين 4 أيام مع القيام بالتجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامهما بقتل اثنين أشقاء من أبناء عمومتهم بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية سكنيدة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور برئاسة المقدم محمود يونس رئيس المباحث قد تمكنوا من ضبط المتهمين، مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما بالواقعة اعترفا بارتكابها، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما.

وكانت قرية سكنيدة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل بشعة، حيث لقي شقيقين مصرعهما في الحال على يد أبناء عمومتهما، جراء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على قطعة أرض، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية سكنيدة التابعة لذات المركز، بسبب خلافات عائلية بينهم، مما نتج عنها مصرع شخصين شقيقين وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود يونس رئيس المباحث، وضباط مباحث مركز شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين ، طرف أول، " مسعد الفقى، اسمعيل الفقى، " شقيقين، مع أبناء عمومتهم ، " إبراهيم عبد الحكيم الفقي، وشقيقه محمود عبد الحكيم الفقي" أسفرت المشاجرة عن مصرع الطرف الثانى فى الحال نتيجة، التعدي عليهما من الطرف الأول، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

تشكيل فريق بحث

من جانبه قرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف ملابسات وظروف الواقعة، كما تم فرض كردونات أمنية حول منازل المجني عليهم والجاني، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على قطعة أرض.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وقررت بعرض الجثامين على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وملابساته، ودفنهم بمعرفة ذويهم بعد توقيع الكشف عليهما.