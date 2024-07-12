النبراوي: نقابة المهندسين تسعى جاهدة لتقديم حلول واقعية وعملية لتحديات الصناعة

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، تكريس النقابة لاهتمام كبير بتطوير الصناعة.

وأضاف أن النقابة تسعى جاهدة لتقديم حلول واقعية وعملية لتحديات الصناعة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية للتقدم الوطني وحل مشاكل البلاد، وأنها يجب أن تقود النشاط الاقتصادي في المستقبل.

وقد أثنى نقيب المهندسين على جهود شعبة الغزل والنسيج في إنقاذ الصناعات النسيجية، داعيًا كافة الشُعب الهندسية للانخراط في مبادرات مماثلة.

وأشار النبراوي إلى أن شعبة الغزل والنسيج قامت بدور وطني ونقابي بارز من خلال دعمها للقطاع النسيجي، داعيًا باقي الشُعب الهندسية إلى اتخاذ خطوات مماثلة في مجالاتها لوضع استراتيجية شاملة لإنقاذ كافة الصناعات.

وفي سياق آخر، حذر نقيب المهندسين من التوسع غير المدروس في إنشاء الكليات التكنولوجية، مؤكدًا أن النقابة كانت من الداعمين الأوائل لهذه الكليات نظرًا لدورها الحيوي المتوقع، ولكنه أعرب عن قلقه إزاء الزيادة الكبيرة في عددها.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون للتعليم الثانوي الصناعي والدبلومات الفنية، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والاهتمام لتلك المدارس التي لا تزال بحاجة إلى تحسين شامل.