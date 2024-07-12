‎سفير الصومال يرحب بزيارة وزيري الخارجية والطيران إلى مقديشيو لتدشين أولى رحلات «مصر للطيران»

رحب السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بزيارة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و د. سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى العاصمة الصومالية مقديشيو اليوم الجمعة، على أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصرى شركة مصر للطيران.

واعتبر سفير الصومال في بيان له عقب وداعه الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى اليوم بمطار القاهرة قبيل توجههم إلى العاصمة مقديشيو، أن هذه الزيارة والتي تشهد تدشين خط الطيران المباشر بين مصر والصومال، تمثل إنجازًا تاريخيًا وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وزيادة وتيرة التعاون بين البلدين الشقيقين.

واضاف سفير الصومال أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجا لجهود كبيرة من الجانبين الصومالي والمصري، كما يعكس حرص القيادتين المصرية والصومالية على الدفع بالعلاقات المصرية الصومالية إلى آفاق أرحب للتعاون في كافة المجالات.

وأشار إلى أن تدشين خط الطيران المباشر سيساهم بشكل كبير في تذليل العقبات وتيسير وصول الوفود الصومالية إلى مصر وكذلك تسهيل تبادل الزيارات بين الجانبين.

وشدد سفير الصومال على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية كونها ستساهم بشكل كبير على تشجيع رجال الأعمال المصريين لزيارة الصومال بشكل مباشر واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في الصومال، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى زيارة الصومال.

وأكد السفير الصومالي على خصوصية العلاقات المصرية الصومالية، واصفا اياها بأنها علاقات تاريخيّة أخوية راسخة، مشيرًا إلى أنه سيسعى خلال فترة ولايته سفيرا للصومال لدى مصر على بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق المزيد من المشروعات المشتركة والتعاون المشترك بما يساهم في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي وخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصري والصومالي.

من ناحية أخرى، يلتقي وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي خلال الزيارة مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي احتفالاً بهذه المناسبة الهامة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية، كما يعقد الوزيران مؤتمراً صحفيا عقب جلسة المباحثات .

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