رئيسا شركة وجهاز "العاصمة الإدارية" يشهدان اصطفاف معدات وعناصر شركات النظافة والصيانة بالحي السكني الثالث

شهد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اصطفاف معدات وعناصر منظومة شركات النظافة، والصيانة المسند لها أعمال النظافة والصيانة الخاصة بالحي السكني الثالث R3.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرازق، أنه تم التعاقد مع ٤ شركات مختلفة ومتخصصة لتقديم الخدمات بشكل لائق، وهي الشركة البيئية للحلول المتكاملة لتدوير النفايات، والشركة الأفريقية للأمن والحراسة ، وشركة EDEN، وشركة خدمة لصيانة الزراعات.

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتواجد المكثف والعمل بجد ونشاط لتقديم افضل خدمة ممكنة لقاطني الحي السكني الثالث.

وحذر "عبدالرازق" من أنه لا تهاون في أي تقصير في تلك الخدمات المقدمة، قائلا: "ستتم المتابعة للأعمال التي تقوم بها الشركات بشكل منتظم".

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