سامح حسين: الحمد لله تخطينا أمس أكثر من ٨٠٠ متفرج في "عامل قلق".. صور

يواصل العرض المسرحي "عامل قلق" ليالي عرضه على مسرح البالون بالعجوزة، حيث شهدت ليلة أمس الخميس إقبالا جماهيريا كبيرا ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

ونشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لجمهور عرض عامل قلق ليلة أمس الخميس، معلقا، الحمد لله مسرح البالون جمهور مسرحية عامل قلق بفضل الله أكثر من ٨٠٠ متفرج.

"عامل قلق" عرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

"عامل قلق" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي بمشاركة عدد من نجوم المسرح، منهم: سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك، يوركا، وفاء سليمان، عماد عبد المجيد، طارق عبده، دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان ومنة عاطف.

"عامل قلق" ديكور حازم شبل، أزياء أميرة صابر، موسيقى يحيى نديم، مكياج رحاب طايع، إضاءة عز حلمي، واستعراضات هاني حسن، وجرافيك ضياء داوود، ومساعد مخرج عبده بكري، ومخرج منفذ كريم محروس،

العمل من قصة وأشعار وتأليف محمد زناتي، ويشاركه التأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

