جولة تفقدية لرئيس جهاز الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة ورفع الكفاءة

قامت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأولى جولاتها التفقدية بالمدينة، والتي استهدفت الحي الحادي عشر " مجاورة ٣، مجاورة ٤ "، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والزراعة ورفع كفاءة الإنترلوك والبلدورات ومنع الإشغالات أمام المحال أسفل العمارات وسنتر الحرم بالمجاورة الثانية، رافقها خلال الجولة المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز.

ووجهت المهندسة مروة حسين، بضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات، وكذا الاهتمام بأعمال الزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات "مرافق - كهرباء – غاز" بكافة أحياء المدينة، وإزالة مخلفات المباني في الممرات.

ومنحت رئيس الجهاز مهلة أسبوع لجميع الإدارات المختصة لتنفيذ كافة الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، مؤكدة أنه في حالة عدم التنفيذ سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات .

وأكدت المهندسة مروة حسين ضرورة متابعة أي مخالفات بجميع أحياء المدينة للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري بها، وإزالة أي إشغالات بالطرق العامة وأمام المحلات، لتوفير سبل الراحة للسادة السكان.

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