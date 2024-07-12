ads
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس جهاز الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة ورفع الكفاءة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأولى جولاتها التفقدية بالمدينة، والتي استهدفت الحي الحادي عشر " مجاورة ٣، مجاورة ٤ "، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والزراعة ورفع كفاءة الإنترلوك والبلدورات ومنع الإشغالات أمام المحال أسفل العمارات وسنتر الحرم بالمجاورة الثانية، رافقها خلال الجولة المهندس أسامة فكري،  نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز.

ووجهت المهندسة مروة حسين، بضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات، وكذا الاهتمام بأعمال الزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات "مرافق - كهرباء – غاز" بكافة أحياء المدينة، وإزالة مخلفات المباني في الممرات.

ومنحت رئيس الجهاز مهلة أسبوع لجميع الإدارات المختصة لتنفيذ كافة الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، مؤكدة أنه في حالة عدم التنفيذ سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات .

وأكدت المهندسة مروة حسين ضرورة متابعة أي مخالفات بجميع أحياء المدينة للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري بها، وإزالة أي إشغالات بالطرق العامة وأمام المحلات، لتوفير سبل الراحة للسادة السكان.

771d8b14-2269-4fe9-ac76-739859c1550b
771d8b14-2269-4fe9-ac76-739859c1550b
708e15fd-f51f-4bf0-8202-535d31f9d89b
708e15fd-f51f-4bf0-8202-535d31f9d89b
58bdd99a-b21e-4040-b35d-2d392c897650
58bdd99a-b21e-4040-b35d-2d392c897650
daea286e-959c-4378-b960-77cde94b5f2c
daea286e-959c-4378-b960-77cde94b5f2c
الشيخ زايد مرافق الزراعة جهاز مدينة الشيخ زايد