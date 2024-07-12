مستشفى إدكو المركزي ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين لتكميم المعدة وتحويل المسار

يواصل مستشفى إدكو المركزي بمحافظة البحيرة، في تقديم الخدمات المتميزة لأهالي إدكو والمراكز المجاورة، حيث نجح فريق طبي متخصص في إجراء عمليتين جراحيتين لتكميم المعدة وتحويل المسار لمريضين يعانيان من السمنة المفرطة.

وجاء ذلك تحت إشراف الفريق الطبي المكون من الاستشاري الدكتور أحمد فريد الناقوري للجراحة العامة وجراحة المناظير، والاستشاري، الدكتور رجب صديق لجراحات السمنة المفرطة، والدكتور أحمد خيري للتخدير.

وأجريت العمليتين الجراحيتين طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة ممثلة في الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وتحت إشراف كل من الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد خضر مدير المستشفى.

وتواصل وحدات المستشفى المتخصصة تقديم خدماتها المتميزة للأهالي، بما في ذلك وحدة جراحة التجميل والحروق، ووحدة جراحات أورام الثدي وأورام وغدد الرأس والرقبة.