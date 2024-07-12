فرنسا.. مقتل 4 مهاجرين قبل وصولهم إلى بريطانيا

أعلنت البحرية الفرنسية، اليوم الجمعة، غرق أربعة مهاجرين في القناة خلال الليل قبالة بولوني سور مير على الساحل الشمالي لفرنسا أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا.

وقالت الشرطة البحرية لوكالة فرانس برس إن زورق دورية تابع للبحرية توجه إلى الموقع بعد أن تم تنبيهه إلى سقوط عدد من المهاجرين في البحر أثناء محاولتهم عبور القناة، وتم إنقاذ 63 مهاجرًا غير قانوني.

وأضافت الشرطة أن أربعة أشخاص انتشلتهم قوات الإنقاذ من المياه لقوا حتفهم بينما تم إنقاذ آخرين أحياء.

وبذلك يرتفع الضحايا إلى 19 حالة وفاة هذا العام أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا من فرنسا على متن قوارب مكتظة في كثير من الأحيان.

ولقي خمسة مهاجرين حتفهم في 23 أبريل قبالة الساحل الفرنسي أثناء محاولتهم القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.