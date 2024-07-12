نصائح صحية مهمة ومفيدة للحماية من الأمراض والالتهابات في الطقس الحار

مع تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة، تظهر الكثير من الأمراض والفيروسات مثل نزلات البرد والإنفلونزا وظهور الالتهابات المختلفة بالجسم، وقد تزداد الأعراض سوءا بسبب عدوى الأمراض المنقولة؛ لذلك يجب عليك ممارسة بعض النصائح الصحية البسيطة التي قد تساعدك في الوقاية من الأمراض والأوبئة فى الحرارة الشديدة والحفاظ على صحتك، وذلك وفقا لموقع healthshots.

- يجب تعقيم مياه الشرب ، وتناول كميات كثيرة منها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

- شرب السوائل دائما وترطيب جسمك، وتوفير ما يتطلبه من الماء طوال اليوم، فالتعرق هو الطريقة الطبيعية للجسم لتبريد نفسه، وهذا يمكن أن يسبب الجفاف وفقدان السوائل، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة .

- تناول الزبادي واللبن الرائب في نظامك الغذائي، هام ومفيدة لصحة الجهاز الهضمي ، حيث تعمل البروبيوتيك على تعزيز صحة الأمعاء، وتساعد على الهضم والمناعة،

وتشير دراسة نشرت في مجلة Molecules إلى أن تناول البروبيوتيك يؤدي إلى أمعاء صحية.

- تناول الطعام الطازج، اغسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها، وطهي الطعام بطريقة صحية للتخلص من الجراثيم، حيث تنتشر الكثير من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء خلال الحر، ويمكن أن يؤدي طهي الطعام جيدا إلى التخلص من هذه المخاطر.

- الفواكه والخضراوات الموسمية

تناول الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بفيتامين سي فهي الأفضل صحيا للاستهلاك لأنها قد تعزز جهاز المناعة لديك. وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، فإن زيادة استهلاك الفواكه والخضروات الموسمية يرتبط بتناول كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن الرئيسية .

-الأعشاب، أضف الزنجبيل والثوم والكركم والقرنفل إلى طعامك، حيث تتمتع هذه التوابل بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات وتعزز المناعة، فيمكن لهذه التوابل أن تجعل جهاز المناعة أقوى وتساعدك على محاربة الأمراض.

- تجنب تناول الوجبات السريعة

والأطعمة المصنعة والمشروبات الصناعية لأن تناول هذه الأطعمة يضعف جهاز المناعة لديك.

- يجب عليك التركيز على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي و د سيساعدك هذا على بناء مناعتك.