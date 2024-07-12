إسرائيل تعلن مقتل أحد جنودها قرب الحدود مع لبنان بمسيرة تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الجمعة، إن أحد جنوده قتل بالقرب من الحدود مع لبنان أمس الخميس، وذلك بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلى أن الجندي القتيل يبلغ من العمر 33 عاما وكان برتبة "سيرجنت" (رقيب).

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الرقيب احتياط فاليري شيفونوف، 33 عاما، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228، مشيرا إلى أنه قتل أثناء القتال في شمال إسرائيل.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي كيفية مقتله، لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيرة.