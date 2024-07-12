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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 5 صواريخ و11 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا

القوات الجوية الأوكرانية
القوات الجوية الأوكرانية
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قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت جميع صواريخ كروز الخمسة و11 من أصل 19 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا في بيان يوم الجمعة.

وأضافت في البيان أن الهدف الرئيسي لروسيا كان بلدة ستاروكوستينتينيف، وهي قاعدة جوية أوكرانية مهمة وهدف متكرر لضربات موسكو.

وقالت الدفاعات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت جميع الطائرات بدون طيار الست التي أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق أوكرانية.
وقال حاكم منطقة ميكولايف إن حطام الطائرات بدون طيار تسبب في نشوب حريق في منطقة مفتوحة، وتم إخماده منذ ذلك الحين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم تعلن السلطات في المناطق الغربية من لفيف وإيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

القوات الجوية الأوكرانية صواريخ كروز الخمسة روسيا