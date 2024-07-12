دراسة حديثة تكشف علاقة العلامات المالية وتأثيرها على مرض الزهايمر

كشفت دراسة جديدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعة جورج تاون، عن وجود صلة مقلقة بين انخفاض درجات الائتمان (مدى احتمالية دفع قرض في الوقت المحدد) وظهور مرض الزهايمر وفقا لما نشرته مجلة “ديلى ميل” البريطانية .

ووجدت الدراسة التي حللت بيانات أكثر من 2.4 مليون أمريكي بين عامي 2000 و 2017، أن درجات الائتمان تبدأ في الضعف قبل 5 سنوات من التشخيص الرسمي للخرف.

وكشف الباحثون عن مجموعة من العلامات المالية الأخرى أيضا مثل حالات التأخر في سداد الرهن العقاري التي تبدأ في الارتفاع قبل 3 سنوات من التشخيص.

كما ارتفعت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان ضمن حالات التأخر في السداد بنسبة تزيد عن 50% قبل عام واحد فقط من التشخيص.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة الدماغ التنكسية ينسون تسديد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد.

وتثبت النتائج الفائدة المحتملة لبيانات التقارير الائتمانية لتسهيل التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر اضطرابات الذاكرة.

وقال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار الأبحاث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من المهم للعائلة والأصدقاء، أن يدركوا أن هذا يحدث قبل التشخيص، للنظر بشكل أكثر شمولية في الشؤون المالية وقرارات الدفع التي قد يتخذها كبار السن.