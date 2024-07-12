سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت الشوارع الرئيسية بتفرعاتها الجانبية والميادين الكبرى، حالة من السيولة المرورية وانتظام في حركة سير السيارات، منذ الساعات الأولى حتى صباح اليوم الجمعة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات، بالإضافة إلى كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، حيث يشهد كل منها حركة سير ميسرة تحت رقابة مرورية مشددة.

كما ظهرت سيولة مرورية وانتظام في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح فقد شهد كلاهما حالة من السيولة المرورية.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.