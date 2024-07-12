جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة ‎غزة.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفا عنيفا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال والطيران المسير في محيط ميناء الصيادين شمال قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي إطلاق النار بشكل مكثف ومتواصل باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين غرب مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة لعائلة "أبو مصطفى" في محيط الدعوة شمالي شرق النصيرات.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن عددا من المصابين وصلوا مستشفى العودة في مخيم النصيرات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في محيط مركز الشرطة بالمفتي شمال المخيم وسط القطاع.