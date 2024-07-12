أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار في حي الرمال وسط مدينة غزة.

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال والطيران المسير في محيط ميناء الصيادين شمال قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي إطلاق النار بشكل مكثف ومتواصل باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين غرب مدينة غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة لعائلة "أبو مصطفى" في محيط الدعوة شمالي شرق النصيرات.