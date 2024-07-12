الرئيس الأمريكي: سأواصل دعم أوكرانيا ولن أنحني أمام بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة له في ختام قمة "الناتو"، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا، وأنه لن ينحني أبدا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن، أنه لن يسمح لروسيا بأن تفوز في الحرب على أوكرانيا، وأن بوتين يدعي الانتصار في حرب أوكرانيا، ولكن الأرقام تقول غير ذلك.

أوضح الرئيس الأمريكي، أن لا وجود لأسباب تدفعه للحديث مع بوتين لأن الأخير لا يريد تغيير سلوكه، ولكنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا غير من سلوكه.

وفيما يخص التعاون الروسي الصيني، قال بايدن ندرك خطر التعاون بين روسيا والصين وإيران ونعمل على مواجهته، ومن الضروري ضمان وجود ثمن ستدفعه الصين إذا دعمت روسيا بالأسلحة.

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المؤتمر الصحافي الأول له بعد المناظرة ضد دونالد ترامب، بهفوة جديدة حيث قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويستمر بايدن في هفوات تظهر تأثير التقدم في العمر على تركيزه، وكان اللقاء الأخير له مع دونالد ترامب في المناظرة التي أظهر من خلالها أخطاء كثيرة، تثبت عدم جاهزيته لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.